‫الرى: 50 ألف منشأ مائى مقامة على المجارى المائية

كتبت ــ أسماء نصار

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماعا تنسيقياً بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين، وتذليل أى معوقات تواجه المشروعات المشتركة.

وأعرب سويلم عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك، مشيراً للدور الحيوى لكلا الوزارتين فى خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية، ومؤكداً على أهمية التذليل الفورى لأى معوقات تواجه المشروعات المشتركة بهدف إنهائها طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها.

وأعرب وزير النقل عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية، وصيانة الطرق القائمة حالياً، وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى كل أنحاء الوطن .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تنفيذ أعمال تطهير المجاري المائية، حيث وجه الوزيران الأجهزة الوزارتين بالمحافظات نحو مراعاة تجنب التطهير الجائر للمجارى المائية وعدم إزالة الأشجار الواقعة على جسور الترع، لضمان الحفاظ على الجسور ومنع التأثير السلبى على الطرق بما عليها من كثافات مرورية.

وشدد الوزيران على ضرورة التخلص الفورى والآمن من مخلفات أعمال التطهير لعدم التأثير على المواطنين بهذه المناطق أو إعاقة الحركة المرورية على الطرق، وقد أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة حالياً بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع، كإحدى أدوات التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة .

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين عند تنفيذ مشروعات الطرق المجاورة للمجارى المائية بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكل الاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى.

كما تم التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لحالة الكبارى المقامة على المجارى المائية، حيث أشار سويلم، إلى قيام الوزارة بعمل حصر لكل المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى 50 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال.

وتم خلال الاجتماع إستعراض موقف التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين بالمحافظات فيما يخص أعمال تأهيل الترع المتقاطعة مع محاور النيل ورصف الطرق على جانبيها خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

كما تم مناقشة موقف التنسيق القائم بين أجهزة وزارة النقل وهيئة المساحة التابعة لوزارة الرى فيما يخص إجراءات نزع الملكية لمشروعات الطرق والمحاور المنفذة بمختلف المحافظات، والتنسيق المشترك بين أجهزة وزارة النقل وهيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة لوزارة النقل لحماية الشواطئ بمحافظتى الدقهلية ومطروح .