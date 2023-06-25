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وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز الاحتياطى

الأحد، 25 يونيو 2023 11:39 ص
وزير التموين: مخزون السكر يتجاوز 6 أشهر والإنتاج المحلى يعزز الاحتياطى الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب ـ مدحت وهبة

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وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك في الأسواق، لافتا إلى إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة، في ظل توفير كل السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية حيث يتجاوز المخزون حاليا لأكثر من 6 أشهر.
 
ويستمر عمل المنشآت التموينية وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع طوال الوقت، حيث تواصل مصانع شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ العمل طوال إجازة عيد الأضحى المبارك فترتين صباحا ومساء على مدار 24 ساعة، لاستمرار إنتاج السكر المحلى من البنجر، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية حيث يستمر موسم الانتاج والتشغيل حتى أواخر اغسطس.
 
على جانب آخر وفي نفس السياق، تتابع غرفة عمليات شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام سير العمل بمصنع الشركة بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، في ظل توفير كل المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمصانع وتنظيم تشغيل ورديات العمل طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وتعويض العاملين عن هذه الأيام وفقا لقانون العمل، حيث تتسلم الشركة محصول بنجر السكر يوميا من المزارعين بجداول منظمة لمنع تكدس السيارات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار إنتاج السكر المحلى لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية طوال الوقت.

التموين

مخزون السكر المحلى

انتاج السكر المحلى

سعر السكر



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