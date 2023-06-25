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وزير التعليم: عدم السماح لمقدرى درجات امتحانات الثانوية العامة باصطحاب المحمول

الأحد، 25 يونيو 2023 11:33 ص
وزير التعليم: عدم السماح لمقدرى درجات امتحانات الثانوية العامة باصطحاب المحمول وزير التربية والتعليم يتابع انتظام سير امتحانات الثانوية العامة بالسويس
كتب ـ محمود طه حسين

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أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، زيارة مفاجئة لمحافظة السويس، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة.
 
واستهل الدكتور رضا حجازي الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة آخر مستجدات سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظ.
 
وحرص الوزير على مراجعة تنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، موجهًا بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.
 
وشدد الوزير بعدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.
 
كما شدد اللوزير على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

التربية والتعليم

تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة

تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023

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