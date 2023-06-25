اليوم السابع
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وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين أوائل الثانوية في الكويت

الأحد، 25 يونيو 2023 10:26 ص
وزيرة الهجرة تهنئ الطلبة المصريين أوائل الثانوية في الكويت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب

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هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الطلبة المصريين الدارسين في الكويت، لحصولهم ‏على المراكز الأولى في نتيجة المرحلة الثانوية العامة الكويتية 2023؛ حيث استطاع الطلاب المصريين الحصول على المراكز الأولى في ‏الترتيب العام لهذه المرحلة التعليمية في كل التخصصات.‏
 
وقالت وزيرة الهجرة: "نشعر بالفخر والسعادة بالطلبة المصريين في الكويت، وما استطاعوا تحقيقه من إنجاز تعليمي كبير ‏بحصولهم على المراكز الأولى في الثانوية العامة الكويت من القسم العلمي بنين وبنات وكذلك القسم الأدبي والقسم الديني".
 
ووجهت رسالة تقدير لأسر الطلبة معتبرة أن هؤلاء الطلاب هم امتداد حقيقي لنجاحات المصريين في ‏مختلف دول العالم في العديد من المجالات، كما وجهت التهنئة لوزارة التربية بالكويت علي نجاح دفعات جديدة من الثانوية العامة الكويتية بأقسامها المختلفة علمي و أدبي وتعليم ديني من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت ومن بينهم نحو 2400 طالب مصري.

الهجره

وزاره الهجره

سها جندى

الطلبه المصريين فى الكويت



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