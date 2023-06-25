اليوم السابع
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نشوب حريق بمزرعة دواجن فى إحدى قرى الشرقية

الأحد، 25 يونيو 2023 10:28 ص
نشوب حريق بمزرعة دواجن فى إحدى قرى الشرقية سيارات مطافئ - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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اندلع صباح اليوم، حريق بمزرعة دواجن بقرية شرارة بمحافظة الشرقية، وتوجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا لشرطة النجدة، باندلاع حريق بمزرعة دواجن بقرية شرارة التابعة لمركز الحسينية، وتوجهت قوات الحماية المدنية  لموقع البلاغ للسيطرة على الحريق.
 
وتم السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق نشب بالطابق الثانى من المزرعة، وأسفر عن إصابة عاملين بالمزرعة باختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

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