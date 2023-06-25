ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى نتنياهو قوله، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إن مثل هذه التصريحات تقوض القانون والنظام داعيا بن جفير إلى التوقف فورا عن مثل هذه التصريحات، التي أثارت انتقادات دولية وإقليمية.



وأضاف نتنياهو "ندين هذه التصرفات وحكومتنا ستعمل بحزم ضدها... مثل هذه التصريحات تقوض مصالح إسرائيل".



وكان بن جفير قد دعا المستوطنين يوم الجمعة الماضي إلى الانتشار في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، والبؤر الاستيطانية "غير قانونية" من منظور القانون الإسرائيلي الذي يفرق بينها وبين المستوطنات ويرى أنها "قانونية"، لكن القانون الدولي ودول العالم لا تعترف بشرعية أو قانونية كل من المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967.