نائبا محافظ البحيرة ووزير التخطيط يفتتحان المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين ببدر

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على أهمية المراكز التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الشفافية في التعامل بصورة حضارية وسريعة، مشيرة إلى التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التخطيط وكافة الجهات المعنية بهدف تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبالها الدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق له اليوم بمركز ومدينة بدر، لافتتاح المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينه بدر، والمقام علي مساحة 250 م2 بتكلفة بلغت 5 مليون جنيه.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أنه تم تزويد المركز بأحدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، وكذا تطوير الأداء وسرعة حسم شكاوى المواطنين الموجهة للمحافظة والاستجابة السريعة، والتنسيق مع كافة الجهات للتيسير على أصحاب المطالب وإيجاد الحلول السريعة والفورية لشكواهم.

كما أشار الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، أن افتتاح المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية يأتى فى إطار رؤية وزارة التخطيط لإنشاء مراكز خدمة وتكامل وتبادل وتبسيط الإجراءات لتحقيق رضاء المواطنين.

وفى هذا هذا السياق واصلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لهما جولتهم اليوم بمركز ومدينة بدر، وقاما بتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي بـدر بطاقـة 10 ألاف م3/ يوم بتكلفة تقديرية 207 مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وأسامة داود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية المشروع والذى يخدم 150 ألف نسمة بمدينة بدر وقرية عمر مكرم، وتم نهو المشروع بنسبة تنفيذ 99 % للأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية وجارى التشغيل التجريبي.

كما قامت نائب محافظ البحيرة ونائب وزير التخطيط بتفقد محطات الرفع وخطوط الطرد وشبكات الانحدار بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه.