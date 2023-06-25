مياه المنوفية تناقش شروط ودرجات القبول لمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، اجتماعا بمجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بحضور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية و العميد خالد المهدى المشرف العام على مدارس مياه الشرب والصرف الصحى وأعضاء مجلس إدارة المدرسة بالشركة.

وفى بداية الاجتماع رحب رئيس الشركة بالساده أعضاء مجلس إدارة المدرسة وقدم التهنئة للحضور وللأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحي المبارك.

وناقش الاجتماع تحديد موعد التدريب الصيفي للطلبة وشروط القبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وإجراءات الالتحاق بالعام الدراسي بالجديد والخاصة بالزى المدرسي الموحد وطباعة الكتب الفنية وتحديد قيمة المصروفات الدراسية ومنظومة التابلت.