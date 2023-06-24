اليوم السابع
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مياه المنوفية: تطهير محطات رفع وشبكات الصرف الصحى استعدادا لعيد الأضحى

السبت، 24 يونيو 2023 09:17 ص
مياه المنوفية: تطهير محطات رفع وشبكات الصرف الصحى استعدادا لعيد الأضحى تطهير محطات رفع وشبكات الصرف الصحى
المنوفية - محمد فتحى

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استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتكليفات من المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب؛ لجميع رؤساء الأفرع التابعة بضرورة العمل على تطهير مطابق الصرف الصحي استعداداً لأي طوارئ قد تحدث في الشبكات والمحطات.
 
وأشار إلي أنه تم وضع خطة مع  رؤساء الأفرع للقيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق وشبكات الصرف الصحى ضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
 
وأكد، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أي مشكلات تطرأ في حينها والعمل على حلها فوراً، خاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.
 
وذكر، أنه تم تنفيذ حملة توعوية لنشر رسالة الشركة، وتعريف المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وتجنب إلقاء مخلفات الأضاحي التي تؤدي إلى حدوث انسداد وطفح صرف صحي وتلف بخطوط الشبكات لتوعية المواطنين بأهمية التعامل السليم مع شبكات الصرف الصحي.
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

عيد الاضحى



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