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مواعيد صلاة عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية

الأحد، 25 يونيو 2023 12:41 م
مواعيد صلاة عيد الأضحى الأربعاء 28 يونيو 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية صلاة عيد الاضحى
كتب محمود راغب

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ساعات معدودة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث نكون على موعد مع يومَ الثلاثاء 26 من شهر يونيو 2023 م هو التاسعُ من ذي الحجة مع يومُ عرفة، ويكون يومَ الأربعاء الموافقَ 28 من شهر يونيو 2023 م هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وينشر "اليوم السابع " مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 فى مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلى: 
 
القاهرة 6:21
 
الجيزة 6:22
 
الإسكندرية 6:24
 
بورسعيد 6:14
 
السويس 6:16
 
العريش 6:08
 
الطور 6:16
 
سانت كاترين 6:14
 
طابا 6:08
 
شرم الشيخ 6:14
 
دمنهور 6:22
 
طنطا 6:20
 
المنصورة 6:18
 
الزقازيق 6:19
 
بنها 6:21
 
شبين الكوم 6:21
 
كفر الشيخ 6:20
 
الفيوم 6:25
 
بنى سويف 6:24
 
المنيا 6:28
 
أسيوط 6:28
 
سوهاج 6:28
 
قنا 6:24
 
أسوان 6:28
 
أبو سمبل 6:37
 
مرسى مطروح 6:34
 
الغردقة 6:18
 
الخارجة 6:36
 
الإسماعيلية 6:16
 
دمياط 6:16
 
السلوم 6:42
 
نويبع 6:10
 
حلايب 6:17
 
شلاتين 6:19
 
وهلال شهر ذو الحجـة ولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ الموافق 18/6/2023م.

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