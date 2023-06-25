مناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعى بمدارس محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، عقد اجتماع لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفرالشيخ، واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة، بحضور اللجنة الاستشارية.

جاء ذلك برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومحمد الحيطاوي، مدير إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، ووجيهه عياد، مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية، والدكتور أمين ابراهيم، مدير إدارة التخطيط بالمديري، ووفاء أبو العطا،موجه عام اللغة الانجليزية بالمديرية، ومحمد عبد البديع، وكيل إدارة التعليم المجتمعي بالمديرية، وحضور ممثلا عن مؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود صديق، مسئول أول التعليم بكفرالشيخ، بمؤسسة مصر الخير، وأحمد سعفان، مدير مشروع دعم التعليم المجتمعي بكفرالشيخ، وذلك لعرض ومناقشة خطة عمل مشروع التعليم المجتمعي بالمدارس بمحافظة كفرالشيخ واستعراض أوجه التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم والمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة التربية والتعليم الرامية لزيادة معدلات الإستيعاب، لكافة الأطفال في سن الإلزام فى شتى ربوع القطر المصري، وسعياً لتحقيق مؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030.

وايماءً إلى بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير بتاريخ 18 مايو 2019م، الذي يؤكد علي العمل علي تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسة في دعم وتطوير التعليم المجتمعي من خلال برنامج التعليم المجتمعي الممول من مؤسسة مصر الخير والمنفذ بجمعية الرعاية الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ.

وفي بداية الاجتماع رحب محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بالترحيب بأعضاء الاجتماع، وأثنى على الدور المجتمعي الذي تقدمه مؤسسة مصر الخير والتعاون الدائم والمستمر، واستعرض رئيس اللجنة جدول الأعمال، وعرض موقف مدارس التخارج، وموقف المدارس الحالية والمستمرة في الدعم من مؤسسة مصر الخير، والمدارس التي تحتاج إلى توسعات نظرا للاحتياج بمدارس المشروع، وموقف معلمات اللغة الانجليزية بمدارس المشروع، وتفعيل نشاط الحساب الذهني بمدارس المشروع، ومناقشة موقف قبول الطلاب بالصف الأول بالمدارس ذات الكثافة المرتفعة، وخطة النشاط الصيفي بمدارس المشروع.

وطرح الحضور كافة الآراء والمقترحات ومناقشة بنود الاجتماع، وتم اتخاذ عدد من القرارات ، وجرى عرض مدارس التخارج بالمحافظة وعرض معايير التخارج من المدارس وعددهم 12 مدرسة.