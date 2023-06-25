اليوم السابع
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تعليم القاهرة تعلن رابط تحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات

الأحد، 25 يونيو 2023 09:19 م
تعليم القاهرة تعلن رابط تحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ايمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
سيد الخلفاوى

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه بداية من يوم السبت الموافق 2023/7/1 سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية لتحويلات التلاميذ بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة، للعام الدراسي 2023-2024 وذلك على الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg
 
وأوضحت المديرية أن هذه الخدمة متاحة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات بداية من (KG2) الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام.
 
•وللتعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية (باسورد) + عدد (2) فيديو شرح توضيحى من قبل مدير مركز المعلومات لديكم ليقوموا بالشرح والتوضيح والدعم الفنى للجنة المشكلة من قبل سيادتكم.
 
•ويتم التنبيه مشددا بضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال إستمارة الخدمات الإلكترونية.
 
•علما بأن التحويل الورقى (اليدوى) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفني فقط.
 

القاهرة

التعليم

تعليم القاهرة

التحويل بين المدارس

رابط التحويلات بين المدارس



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