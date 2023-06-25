مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالإسماعيلية، بطريق "الإسماعيلية- بورسعيد" عند كوبري الكيلو 11 ، وتم نقل المصابيين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم والمتوفين إلي مشرحة المستشفى.

تلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون المحافظ للشبكة والمشرف العام للشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ لإقليم القناة يفيد بورود بلاغ بحادث سيارتين علي طريق "الإسماعيلية_ بورسعيد" وتحديدًا عند كوبري 11 اتجاة الإسماعيلية، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 أشخاص آخرين.

علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية إلي مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعرفة سبب الحادث، ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونقل المصابيين إلي مستشفي المجمع الطبي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

تم نقل المتوفين إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.