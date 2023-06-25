اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 03:47 م
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إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بأسيوط

الأحد، 25 يونيو 2023 03:02 م
إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وملاكى بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط -هيثم البدرى

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أصيب 8 أشخاص بجروح، وكسور متفرقة بانحاء الجسم في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الإيمان لتلقي العلاج. 
 
 
كان  مدير أمن أسيوط،  قد تلقي  إخطارا من مامور مركز شرطة أسيوط، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص واخري ملاكي علي الطريق الزراعي عند قرية المطيعة دائرة المركز.
 
 
وبالانتقال وسيارات الإسعاف والاجهزة التنفيذية وضباط المباحث تبين حادث التصادم بين  سيارة ميكروباص تحمل أرقام "8264- ي ط ا" وأخري ملاكي" 6342-ه و ط” ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بجروح متفرقة بانحاء الجسم وتم نقلهم الي مستشفي الإيمان .
 
 
تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.
 

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