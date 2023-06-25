مصرع عامل وإصابة 4 آخرين سقطوا فى بيارة صرف صحى ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

لقى عامل مصرعه وأصيب 4 آخرين بمحافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، اثر سقوطهم في بيارة صرف صحي بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد.

استقبل مستشفى الحياة بورفؤاد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد كل من: وائل عبدالكريم حسن 36 عامًا، جثة هامدة، وعمر احمد احمد 16 عامًا، جاري عمل الفحوصات الطبية له، ومحمود احمد محمد 31 عامًا، جارى عمل الفحوصات، ومحمد كرم 35 عامًا، جرى عمل انعاش قلبي رئوي له ودخول العناية المركزة، وأيضا ابراهيم علي ابراهيم 56 عامًا، جرى عمل انعاش قلبي رئوي ودخول العناية، وذلك بادعاء سقوطهم في بيارة صرف صحي بمنطقة حي الفيروز في مدينة بورفؤاد.

حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.