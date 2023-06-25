مصرع شاب فى حادث تصادم بالطريق الدائرى الجديد بالدقهلية

الدقهلية _ محمد الحبشي

لقي شاب مصرعه نتيجة حادث تصادم سيارتين بالطريق الدائري الجديد" المطرية_ بورسعيد" بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المطرية، بوصول بلاغ بوقوع حادث علي الطريق الدائري الجديد الرابط بين مدينه المطرية بالدقهلية ومحافظة بورسعيد.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة المطرية رفقة سيارة الإسعاف، إلي مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحري تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين توفي علي إثرها طارق محمد النحاس مقيم مدينة المطرية بالدقهلية

تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي المطرية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتحويلة للنيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات