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إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص مع نقل بطريق "الغردقة - غارب"

الأحد، 25 يونيو 2023 05:22 م
إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم ميكروباص مع نقل بطريق "الغردقة - غارب" حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 14 شخصا بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل تريلا اليوم، الأحد، بطريق الغردقة_رأس غارب عند الكيلو 95، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.
 
 
تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل تريلا بالقرب من جبل الزيت عند الكيلو 95 طريق «الغردقة _رأس غارب».
 
 
وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصًا تم نقلهم إلى مستشفى رأس غارب لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
 
 
 
 

 


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