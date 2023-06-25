مصرع أب وإصابة نجله فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية ـ فتحية الديب

لقى أب مصرعه فيما أصيب نجله بإصابات متعدةة، إثر تعرضهما ل حادث تصادم سيارة بهما بالطريق الإقليمى أعلى كوبرى غيتة نطاق بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "خالد ع م " 48 عاما مقيم مركز منيا القمح جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، ونجله " أحمد" 21 عاما عامل مصاب باشتباه كسر بالساق الأيمن وسحجات وكدمات متعددة، وتم تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات، حدوث إصابة الأب التى أودت بحياته وإصابة نجله، إثر عبورها أعلى كوبري غنية من ناحية الطريق الإقليمى نطاق مركز بلبيس، فاصطدمت بهما سيارة، ولفظ الأب أنفاسه الأخيرة فى الحال، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل المتوفى إلى مستشفى بلبيس المركزى، ونجله لتلقى الإسعافات الأولية وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.