اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء

السبت، 24 يونيو 2023 01:39 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 فى حادث انقلاب سيارة بجنوب سيناء حادث تصادم - أرشيفية
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين فى حادث على الطريق الدولى بجنوب سيناء، وتلقى اللواء مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولى على بعد 30 كيلو من مدينة طور سيناء، اتجاه مدينة شرم الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص بينهما طفلين وسيدة، وإصابة 5 آخرين؛ وجار التعرف على هوية المتوفيين والمصابين.
 
وجرى الدفع 7 سيارات إسعاف لموقع الحادث، ونقلت الجثث إلى ثلاجة مستشفى الطور العام، والمصابين إلى المستشفى الميدانى، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.

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