مزارع كفر الشيخ يقتل ابن عمه بسبب دخول ماشيته أرضه الزراعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقي فلاح بإحدى قرى مركز كفر الشيخ مصرعه، اليوم الأحد، على يد ابن عمه بسبب خلافات بينهما، تجددت يوم الواقعة، بسبب جاموسة اقتحمت حقل أحدهما.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بتلقي مركز شرطة كفر الشيخ إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام بوصول مزارع، في العقد الخامس من العمر، ويقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ جثة هامدة، وبها عدة إصابات بالرأس، وفي الظهر بادعاء تعدي من آخرين.

انتقل رئيس مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، رفقة قوة من المباحث إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وبسؤال ذوي المجني عليه اتهموا فلاح، في العقد الخامس من العمر، بالتعدى عليه بآلة حديدية، و سيخ حديدي بسبب مشادة كلامية حامية بسبب إنطلاق جاموسة في الحقل الزراعي ملك المتهم.

كشفت التحقيقات الأولية لرجال المباحث تحت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، ورئيس مباحث المديرية، عن حدوث خلافات أبناء عمومة سابقة بين المتهم والمجني عليه من بينها حدوث مشاجرة قديمة بينهما تسبب فيها المتهم في بتر أنامل من يد المجني عليه.

وتبين من تحقيقات رجال المباحث أنه يوم الواقعة تجددت الخلافات بينهما عندما انطلقت جاموسة ملك المجني عليه مهرولة من زوجته خلال تناولها الماء من مروى زراعي إلى حيز الحقل الزراعي ملك المتهم فحدثت مشادة كلامية حادة بينهما تدخل على أثرها الجيران في حقلي المتهم والمجني عليه لتهدئة الوضع بينهما.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد تهدئة الجيران للطرفين عاد المتهم للشجار مرة أخرى فتعدى على المجني عليه بماسورة حديدية أسفرت عن إصابته بمؤخرة الرأس، كما تعدى عليه المتهم يسيخ حديدي ساخن كان يستخدمه المجني عليه لتنظيف بعض الآلات محدثًا إصابته في الظهر فسقط جثة هامدة.

تحرر بذلك المحضر رقم 6930 لسنة 2023 إداري مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار يحيى السقعان، رئيس نيابة مركزي كفر الشيخ والرياض بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني المحدد.