أعمال نظافة ورصف بالإنترلوك ومقاومة الحشرات الطائرة بمراكز كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن ومراكز بلطيم ودسوق و كفر الشيخ وسيدي غازي، والرياض، أعمال نظافة ورفع كفاءة الإنارة، والرصف بالأنترلوك، ومقاومة الحشرات الطارئة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، بالتنسيق مع الادارة الصحة ببلطيم، تنفيذ خطة الوحدة بأعمال الرش ووجه بتكثيف أعمال مكافحة الحشرات الطائره و القوارض خلال فترة الصيف، بشوارع بلطيم، وتابع أعمال النظافة من منطقة المساكن، ومسح شوارع المنطقة الخضراء الشرقية، ومسح الشوارع بها، والكورنيش، وطريق بلطيم الحامول، والمنطقة الغربية والشرقية، وأمام شركة الكهرباء،والمستشفى، والكورنيش، ومنطقة السوق القطاعي، والهضبة، والطريق الدائري، ومنطقة القدس، والمنطقة الصناعيه، وقص الأشجار والسوق القطاعي.

وتابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، استكمال الأعمال القائمة بالمشروعات بالمدينة ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022/ 2023، بالإضافة إلى تجهيز مدخل المدينة، أمام مجمع المواقف للبدء بأعمال الانترلوك، واستكمال الأعمال بفرد طبقة الأساس ( السن ) والدمج والتشغيل، وأعمال الفرمة ورفع الميزان بمربع نوار، وبدء العمل وضع الانترلوك بمدخل دسوق بسيون امام مجمع المواقف.

وتابع أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات القمامة أولا بأول، وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات، وتجريب المنظومة الجديدة، لرفع حاويات النظافة الجديدة بشكل يومى والعمل على إنهاء المقلب الوسيط، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، والطرق العامة.

وتابع جمال يونس، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال منظومة النظافة العامة وأعمال الإنارة والاهتمام بكافة أحياء وشوارع مدينة سيدي غازي، وتجمعات القمامة من النقاط الثابتة ومن الشوارع الرئيسية ومداخل المدينة ، وذلك استمرارًا لجهود رجال قسم النظافة بمدينة سيدي غازي.

وتابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال حملة النظافة غرب وشرق العاصمة، وبقرى أريمون، ومحلة القصب، وأعمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية كفر المنشي، موجهاً باستمرار حملات النظافة بجميع القرى، واستكمال أعمال صيانة شبكات الإنارة العامة بباقي قرى مركز كفر الشيخ.