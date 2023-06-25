مدن إسبانية تحظر الاستحمام على الشواطئ للحفاظ على المياه

فاطمة شوقى

أدت موجة الجفاف فى إسبانيا إلى اتخاذ بعض المدن على رأسها برشلونة لاتخاذ قرار يحذر استخدام الماء على الشواطئ، وذلك فى خطة للحفاظ على المياه، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

ورغم هطول الأمطار في العديد من مناطق البلاد، إلا أن حالة الجفاف لا تزال مقلقة، ولهذا السبب اتخذت بعض البلديات تدابير لمنع إهدار المياه غير المنضبط، واتخذت برشلونة زمام المبادرة من خلال حظر الاستحمام وأحواض القدم على جميع شواطئها.

هذا هو الحال مع مجلس مدينة برشلونة، الذي أعلن أن شواطئ المدينة هذا الصيف لن تحتوي على دش أو حمامات للأقدام. في الواقع ، سيكون هناك دش واحد فقط لكل شاطئ ، وهو إجراء جذري يسعى إلى توفير حوالي 20 ألف متر مكعب شهريًا ، أو ما يعادله ، وهو توفير يصل إلى 80 ألف متر مكعب من المياه من يونيو إلى سبتمبر.

ليس هذا هو الإجراء الوحيد الذي اتخذه مجلس مدينة برشلونة ، حيث قام أيضًا بتعديل استخدام المياه ، منها تجنب استخدام خراطيم الضغط وبالتالي تحقيق توفير في المياه بنسبة 80%، ومن ناحية أخرى ، تم تجديد الصمامات الداخلية للاستحمام لتجنب فقدان المياه ، وكذلك للتحكم الشامل في العدادات وتسربات المياه.

على الرغم مما قد يبدو ، فإن قرار بعض البلديات بقطع العرض في الحمامات العامة ليس جديدًا ، ولا هو الوحيد. في حالة تاراجونا ، تم تطبيق هذا الإجراء لعدة سنوات.

وفي حالة ملقة يذهبون خطوة أخرى إلى الأمام، هذا العام ، اقترح رئيس البلدية ، فرانسيسكو دي لا توري ، تركيب حمامات ذكية بهدف توفير 82 مليون لتر من المياه سنويًا، للقيام بذلك ، تعتزم تغيير مآخذ المياه البالغ عددها 36 فى الحمامات ، واستبدالها بمحطات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية.