محافظ كفر الشيخ يضبط 6 حالات بناء على الأراضى الزراعية بقريتين ويوجه بإزالتها

أوقف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موكبه أثناء توجهه لعدد من الجولات لمدينة بيلا، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية، منها تفقد طرق، وتفقد التشطيبات النهائية بمستشفى بيلا المركزي، الأعمال الجارية، لتطوير مسجد أبو غنام الاثري، الذي يعود إنشاؤه لـ 700 سنة، ولاحظ محافظ كفر الشيخ، وجود عدد من حالات التعديات والبناء المخالف بالأراضي الزراعية بقريتي الشمارقة واسحاقه، التابعتين لمركز كفر الشيخ.

وقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، والمتعدين على الأراضي الزراعية ، وإزالة حالات التعدي، إضافة لمصادرة مواد البناء،و التحفظ على الخلطات المستخدمة في البناء المخالف،فضبط محافظ كفر الشيخ، 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية، منهم حالتين بعزبة الكوم وبعزبة الشرقي التابعين للوحدة القروية باسحاقه، و4 حالات تابعة لقرية الشمارق، منهم 3 حالات بعزبة وليم، وحالة بعزبة الشعراوي.

ووجه محافظ كفر الشيخ رسالة مشددة تجاه كل من يريد التعدي على الأراضي الزراعية، بأنه لا تهاون في أي حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة سواء خلال إجازة عيد الأضحى أو في أي وقت، محذر من ارتكاب جريمة التعدي على الأراضي الزراعية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية ووكيل وزارة الزراعة والإصلاح، ورؤساء الجمعيات، بالمتابعة المستمرة طوال الـ 24 ساعة من خلال نبطشيات، لضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية، ويحمل كل المسئولين في حالة وجود تعد، دون اتخاذهم كافة الاجراءات القانونية في المهد، بمنع وإزالة التعديات.



ازالة بناء مخالف



اعمال جارية في بناء مخالف على الارضي الزراعية



التعدي على الاراضي الزراعية



بناء مخالف بقرية



جانب من اعمال البناء المخالف بأرض زراعية



جانب من اعمال التعدي



جانب من تعليمات المحافظ بازالة التعديات



محافظ كفر الشيخ يضبط حالات بناء مخالف وتعديات عتلى اراضي زراعية