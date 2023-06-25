محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير طريق "الجرايدة- بيلا - ابشان- الكراكات"

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الرصف والتوسعة الجاري تنفيذها بطريق «الجرايدة - بيلا - ابشان- الكراكات» الواقع بنطاق مركز بيلا، بطول 19 كم، وبتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، كونه يمثل أهم المحاور المرورية الهامة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض والمحافظات المجاورة.

واستمع محافظ كفر الشيخ، من جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، لشرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه جاري أعمال رصف طريق «الجرايدة - بيلا - الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا لقرية الجرايدة مع تقاطع الطريق بطريق «بلقاس - الحامول».

وشدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق ومديرية الطرق بكفر الشيخ، وجهات العمل المختلفة، بسرعة البدء في أعمال الرصف والتطوير، ودخول الطريق الخدمة الفعلية طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع متابعة الأعمال ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة.



تطوير طريق الجرايدة الكراكات



تطوير طريق الجرايدة بيلا ابشان الكراكات