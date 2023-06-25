حملات تموينية مكثفة على ماكينات طحن الغلال ومزارع الماشية بكفر الشيخ

وضبطت حملة مباحث التموين، "م.ح.س"، 41 سنة، صاحب ماكينة طحن غلال بمدينة كفرالشيخ ، وبحوزته 215 كيلو قمح مدشوش، كما تم ضبط «م.ع.ع»، 36 سنة، صاحب مزرعة ماشية بمدينة الرياض، وعُثر بحوزته على 250 كيلو أقماح محلية مدشوشة لاستخدامها كعلف للماشية خاصته، وهو ما يخالف القانون وقرارات وزارة التموين والتجارة الداخلية بحظر استخدام القمح في العلف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين في عملية توريد الأقماح لموسم عام 2023، للشون والصوامع، لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.