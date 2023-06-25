محافظ قنا يدشن حملة "100 يوم صحة" بمركز صحة الأسرة الأوروبى.. اعرف التفاصيل

قنا صابر سعيد

دشن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، حملة "100 يوم صحة"، بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية داخل المحافظة، والتى تستمر فعالياتها حتى 1 أكتوبر المقبل، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

وأوضح محافظ قنا، أن هذه المبادرة تعتبر نتاجا وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وكذلك تقديم خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، كما تهدف المبادرة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وأضاف الداودى، أن حملة 100 يوم صحة، تضم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوى ) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتى للثدى، فحص الثدى اكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم )، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى، فحص المقبلين على الزواج، فحص كبار السن )، بالإضافة إلى فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلا عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، مشيرا إلى أن خدمات المبادرة يتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وأكد الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية تُسخر كافة إمكانياتها لتنفيذ المبادرة ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين، لافتا إلى أنه تم تخصیص فرق متنقلة للمساهمة فى تقديم خدمات المبادرة، وكذلك توفير جميع المستهلكات والمستلزمات اللازمة لتنفيذ المبادرة، لافتا إلى أنه تم تخصيص فرق عمل لعمل مسح ميدانى من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، وتطعيم كل طفل لم يتم تطعيمه من سن يوم حتى 5 سنوات، مضيفا أن أنشطة المبادرة تشمل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة على محطات مياه الشرب وحمامات السباحة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية وكذلك الإجراءات القانونية.