ضبط المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته بعزبة الهيشة شمال محافظة قنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط شخصين بتهمة قتل شاب بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شاب بعزبة الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، في ظروف غامضة بالقرب من تروسكيل وتمكنت الأجهزة الأمنية بعد التكثيف من جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وضبط المتهمين في الواقعة.