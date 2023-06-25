اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 03:27 م
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محافظ جنوب سيناء: غرامة 5 آلاف جنيه لذبح الأضاحى خارج المجزر.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 03:19 م
محافظ جنوب سيناء: غرامة 5 آلاف جنيه لذبح الأضاحى خارج المجزر.. صور محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مجزر الطور
جنوب سيناء فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء منذ قليل مجازر طور سيناء وقرارا بفتح جميع مجازر جنوب سيناء بالمجان للمواطنين فى كافة مدن المحافظة لذبح الأضاحى، وأصدر المحافظ قرار بتوقيع غرامة 5 آلاف جنيه حال الذبح خارج المجازر، مؤكدا استعداد المحافظة لعيد الأضحى المبارك وتم رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المدن والخدمات والمرافق.
 
ووجه فودة بوقف الإجازات لجميع القيادات حتى الانتهاء من عطلة عيد الأضحى المبارك وفتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمجان للمواطنين بجميع مدن المحافظة، مشددا على توفير منقذين على جميع الشواطى واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.
 
كما شدد محافظ جنوب سيناء، على رؤساء المدن بتوفير المياه فى المجازر طوال أيام العيد والتنبيه على كافة القطاعات والمديريات بفتح غرفة العمليات طوال 24 ساعة والربط مع غرفة عمليات المحافظة.
 
وأوضحت الدكتورة رحاب الجوهرى مدير الطب البيطرى بجنوب سيناء أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مجازر المحافظة وتكثيف المرور عليها وتدعيمها بالأطباء البيطريين مشيراً إلى أنه تم إخطار جميع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة بضرورة توفير احتياجات المجازر من أدوات ومستلزمات نظافة والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية من حيث النظافة وتوافر المياه وتكثيف حملات التفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق وأماكن عرض بيع اللحوم ومنتجاتها لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.
مجزر الطور
مجزر الطور

مجزر طور سيناء
مجزر طور سيناء

مجزر طور سيناء
مجزر طور سيناء

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مجزر الطور
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مجزر الطور

محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مجزر الطور
محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد مجزر الطور
 

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