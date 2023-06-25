اليوم السابع
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محافظ المنيا يستقبل أعضاء لجنة المصالحات العرفية بجنوب المحافظة

الأحد، 25 يونيو 2023 07:27 م
محافظ المنيا يستقبل أعضاء لجنة المصالحات العرفية بجنوب المحافظة محافظ المنيا يستقبل أعضاء لجنة المصالحات
المنيا - حسن عبد الغفار

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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمكتبه اليوم، لجنة المصالحات العرفية بجنوب المنيا، وذلك لتقديم التهنئة للمحافظ لاستئنافه مهام عمله، بالإضافة إلى استعراض أعمال اللجنة.

جاء ذلك بحضور، النائب أشرف عشيري عضو مجلس الشيوخ، والنائب مصطفى خالد فتح الباب عضو مجلس النواب، وهانى دربالة، وعلى أحمد شرموخ، ومحمد سامح، أعضاء اللجنة .

وأشاد المحافظ بدور أعضاء لجنة المصالحات وجهودهم فى إنهاء الخلافات والخصومات الثأرية بين العائلات والحفاظ على الأرواح وحقن الدماء ودعم مبادرات الصلح بين العائلات المتنازعة، والتى ساهمت فى القضاء على الخلافات وتحقيق الاستقرار والأمن والأمان داخل المجتمع.
 

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