محافظ السويس يتفقد المركز التكنولوجى والمجمع الطبى والمستشفى العام.. صور

زار اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وأعضاء اللجنة ونواب محافظة السويس والدكتور عبد الله رمضان وخالد سعداوى، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة والعقيد رامى سعد، مدير مكتب المحافظ والتنفيذيين ورؤساء الأحياء، عدة مواقع أقيم بها مشروعات خدمية للمواطنين منها المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة وتبطين ترعة السويس وقسم القسطرة بالمستشفى العام والمجمع الطبى المزمع افتتاحه هذا العام بتكلفة 4 مليارات جنيه.

ويتضمن مشروع المجمع الطبى 110 أسرّة عناية مركزة و70 سرير غسيل كلوى و54 حضانة أطفال و427 سرير و64 عيادة خارجية ويقام المجمع فى 24 أكتوبر على مساحة 35 ألف متر مربع ويتضمن مشروع التأمين الصحى الشامل تطوير 26 مركز طبى و3 مستشفيات الصدر وحوض الدرس ومبنى اللجان المتخصصة.