محافظ الدقهلية يوجه بتوفير 100 كرسى انتظار للمواطنين أمام منافذ بيع اللحوم

وكلف "مختار" مسئول المنفذ بسرعة توفير عدد 100 كرسي انتظار للمواطنين، وإقامة خيمة لحمايتهم من أشعة الشمس وتنظيم عملية البيع، وحسن معاملة المواطنين .

كما كلف "المحافظ" مسئول المنفذ بزيادة عدد البائعين بالمنفذ لتغطية طلبات المواطنين وعدم حدوث تكدس ومراعاة كبار السن من خلال تخصيص أماكن بيع ليهم وحسن معاملتهم وعدم انتظارهم وقت كبير للحصول علي طلبهم .

وأكد "مختار"، أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تقتضى التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم أجمع .

كما أكد " المحافظ"، أننا نعمل جميعا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي تلبية وتوفير احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية وتوفير السلع بأسعار مخفضة.

في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتخفيض الاسعار في كافة المنافذ ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.