تنفيذ معايير حافز تميز الأداء للفوز بدعم إضافى من الخطة الاستثمارية بالدقهلية

الدقهلية- شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً برؤساء المراكز والمدن والأحياء لمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023 / 2024، ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم وكيل مديرية الطرق بالدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ ومدير عام التفتيش والمتابعة ، و فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية ، وإيمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات.

وأكد "المحافظ"، أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات سواء قطاع تحسين البيئة، أو قطاع الرصف، أو قطاع الإنارة العامة وغيرها من القطاعات الخدمية.

وشدد "مختار" على عدم وضع أي مشروع ضمن الخطة الاستثمارية دون وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية، وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدى المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.

كما شدد "المحافظ"، علي عدم تنفيذ أي أعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية، إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها .

ووجه "مختار" بضرورة تنفيذ معايير حافز تميز الأداء لفوز المحافظة بدعم إضافي من الخطة الاستثمارية بنسبة 10% تقريبا من إجمالي الخطة المقرره للمحافظة للاستفادة من هذا الدعم في تنفيذ مشروعات خدمية أخرى كأعمال الرصف وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات للمواطنين.

كما أكد "المحافظ" علي اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للدولة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم في كافة القطاعات وان أجهزة الدولة مكملة بعضها البعض .

والجدير بالذكر أن معايير حافز تميز الأداء عبارة عن 8 معايير هم :

1- التخطيط التشاركي من خلال مشاركة أعضاء مجلس النواب والمواطنين والقطاع الخاص في وضع الخطة .

2- إعداد دراسة جدوى لكل المشروعات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه .

3- عملية تخطيط الاستشارات بمعنى عدم تنفيذ أي مشروع إلا بناء على دراسة .

4- عملية بناء القدرات من خلال دعم العاملين بالخطة من خلال الدورات التدريبية.

5- متابعة تنفيذ الخطة .

6- الشفافية والإفصاح العام ونشر الخطة للمواطنين.

7- تقرير الخطة الاستثمارية من خلال وضع مشروعات تخدم القرية الخضراء .

8- تنمية الموارد الذاتية.