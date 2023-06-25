محافظ الإسكندرية يفتتح فرعا جديدا للبنك الأهلى احتفالا بمرور 125 عاما على إنشائه

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح اللواء محمدالشريف محافظ الإسكندرية، اليوم فرع البنك الأهلى المصرى الجديد بشارع صلاح سالم بمحطة الرمل، برفقة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، وذلك احتفالا بمرور 125 عاما على افتتاح البنك الأهلى فى مصر.

وبهذا ينضم الفرع الجديد للبنك الأهلى المصرى إلى قائمة الفروع الموجودة بالإسكندرية والبالغ عددها 45 فرع، ليكمل مسيرة العمل المصرفى بصفته واحد من أبرز المؤسسات المصرفية التى تقدم الخدمات المصرفية والائتمانية للمواطنين والمؤسسات والهيئات والشركات ليصل عدد فروع البنك على مستوى الجمهورية إلى 623 فرع جميعها تعمل بشكل تكنولوجى متطور يضمن التيسير على العملاء وتوفير الوقت.

وعقب الإفتتاح تفقد محافظ الإسكندرية أقسام الفرع الجديد واستمع إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء ويضم الفرع الجديد مبنى 3 طوابق، الطابق الأرضى به خدمة العملاء والطابقين الأخرين مكاتب إدارية ويقع على مساحة 2100م.

وفى السياق ذاته، شهد محافظ الإسكندرية إعادة افتتاح (فرع طوسون) بشارع طوسون بمحطة الرمل بعد تطويره وهو فرع أثرى يصل عمر المبنى إلى 120 عام وهو مكون من طابق أرضى وطابق علوى ويقع على مساحة 1800 م، وثمن المحافظ على أعمال التطوير التى حافظت الطابع التراثى والتاريخى للمبنى.

وأشاد محافظ الإسكندرية بالدور الكبير الذى تلعبه البنوك الوطنية فى دعم الاقتصاد القومى، ودفع عجلة البناء والتنمية إلى الأمام، مؤكداً ضرورة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام الشباب، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يولى إهتماماً كبيراً بدعم الشباب.