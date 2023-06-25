محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى العجمى التخصصى ويطمئن على مستوى الخدمة الطبية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم؛ مستشفى العجمى التخصصي، لمتابعة انتظام سير العمل بها والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كونها من أكبر المستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية بغرب المدينة.

جاء ذلك بحضور دكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والدكتور صلاح الحصاوى مدير المستشفى.

وقد استمع المحافظ لشرح تفصيلى عن المستشفى التى تضم 263 سريرا ومكونة من 22 عيادة خارجية تشمل كافة التخصصات، ومن الجدير بالذكر أنه تم إنشاء المستشفى عام 2019، حيث تخدم المرضى من 5 محافظات هي الإسكندرية وكفر الشيخ ومرسى مطروح، والغربية والبحيرة.

وتفقد الشريف، وحدة قسطرة القلب المجهزة لخدمة الأطفال والكبار والملحق بها غرفة عمليات تضم (4 أسرة عناية قلب، و10 أسرة عناية بما بعد العمليات لقسطرة الكبار)، وتضم المستشفى معملا مجهزا بأحدث الأجهزة، وبنك دم، وقسم طوارئ، والعيادات الخارجية التى تضم جميع التخصصات.

وعلى الصعيد ذاته؛ أشاد المحافظ بوحدة الغسيل الكلوى المجهزة بـ 46 سريرا وملحق بها وحدة معالجة مياه، كما تفقد قسم الولادة وعناية الأطفال المبتسرين والمكونة من 22 حضانة و8 أسرة رعاية أطفال.

ومن جانبها، أوضحت دكتورة أميرة طهيو أن هناك خدمة جديدة تنفرد بها المستشفى وهى: (التشخيص عن بعد) لمساعدة جميع مستشفيات الجمهورية التى ليس بها استشاريين، حيث يتم تقديم المشورة من أطباء داخل المستشفى لحالات من خارج المستشفى وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم تقديم المشورة الطبية لها (4303 حالات)، وهناك بروتوكول تعاون مع جميع أطباء جامعة الإسكندرية لتقديم الاستشارات الطبية، مضيفة بأن المستشفى حصلت على المركز الأول لتقديم الاستشارات الطبية لجميع مستشفيات الجمهورية.

وفى ختام الزيارة، أشاد محافظ الإسكندرية بالمستشفى والمستوى المتطور من الخدمات المقدمة للمرضى بها، كما أشاد بأنها كانت الأفضل وقت جائحة كورونا فى استقبال وعلاج حالات العزل وثمن الدور الكبير الذى يقوم به الطواقم الطبية بالمستشفى.