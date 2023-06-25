مجلس الوزراء النمساوى يعقد اجتماع أزمة لمناقشة تأثيرات الأحداث فى روسيا

وقال المستشار النمساوي - في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع - أنه تم اتخاذ احتياطات أمنية متزايدة، لافتا إلى أن هناك حالة استنفار عالية للغاية في جميع أجهزة الأمن من أجل عدم السماح بنشوب صراع روسي على الأراضي النمساوية.

ولفت المستشار إلى وجود مشاورات مستمرة مع شركاء الاتحاد الأوروبي، كما أن وزارة الخارجية على اتصال مع المواطنين النمساويين في روسيا.

من جانبه، أيد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين - في تصريح له اليوم - عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البلاد؛ لمناقشة تأثير الوضع في روسيا على النمسا في الأيام المقبلة.