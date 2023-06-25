اليوم السابع
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ماكرون: الأحداث الأخيرة فى روسيا تظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسى

الأحد، 25 يونيو 2023 11:26 م
ماكرون: الأحداث الأخيرة فى روسيا تظهر الانقسامات داخل المعسكر الروسى ماكرون
أ ش أ

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 قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن الأحداث الأخيرة التى شهدتها روسيا أظهرت الانقسامات فى صفوف المعسكر الروسى وهشاشة جيشه والقوات التابعة له مثل مجموعة فاجنر شبه العسكرية الروسية.

وأوضح الرئيس الفرنسى - فى تصريحات لصحيفة "لا بروفانس" الفرنسية - أنه كان يتابع التطورات لحظة بلحظة ويتباحث مع شركاء فرنسا الرئيسيين.
وأضاف الرئيس الفرنسي: "علينا أن نظل حذرين، حيث إن الوضع لا يزال يشهد تطورا"، متابعًا: "كل هذا يؤكد أهمية أن نظل حذرين، ويبرر بشكل كامل دعمنا لأوكرانيا فى صمودها".

كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية قد أعلن أن قائد مجموعة فاجنر شبه العسكرية يفجينى بريجوجين سيغادر إلى بيلاروسيا، بموجب اتفاق توسط فيه الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشنكو، موضحا أنه سيتم إسقاط الدعوى الجنائية المرفوعة ضد بريجوجين، وبموجب الاتفاق الذى جنَّب روسيا أخطر أزمة أمنية منذ عقود، قرر يفجينى بريجوجين وقف تقدم قواته نحو موسكو، كما لن تتم محاكمة أى من مقاتلى المجموعة التى لعبت دورا قتاليا رئيسيا فى العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

 

 


ماكرون

روسيا

فاجنر

بوتين

أوكرانيا



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