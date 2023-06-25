مؤسسة خيرية بريطانية تحذر من انتشار وزيادة نشاط الثعابين بسبب الطقس الدافئ

كتبت: شيماء عبد المنعم

أصدرت RSPCA تحذيرًا من الثعابين بسبب الطقس الدافئ، حيث أن الحيوانات أصبحت أكثر نشاطًا وتهرب كثيرًا، وحسب تقرير نشره موقع "ديلى ميل" البريطانى، أعلنت المؤسسة الخيرية أن المكالمات إلى خط الثعبان الساخن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تفاقم المشكلة بشكل خاص فى الصيف.

وقالت إيفى باتون، كبيرة المسؤولين العلميين فى RSPCA، لصحيفة Sunday Times: "كلما كانوا أكثر دفئًا، زاد نشاطهم، ولهذا السبب يهربون كثيرًا فى الصيف"، وفى العام الماضى، تلقت المنظمة أكثر من 100 مكالمة فى الشهر تتعلق بالهرب من الثعابين الأليفة، وفقًا للسيدة باتون.

وتفاقمت المشكلة بسبب العدد الكبير من الأفاعى التى يتم الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة فى المملكة المتحدة، حيث ارتفع الرقم من 500.000 العام الماضى إلى 700.000 هذا العام، وفقًا لشركة UK Pet Food.



هروب الثعابين بسبب الطقس الحار

تم حث الحراس عديمى الخبرة على إيلاء اهتمام خاص لأفاعيهم الأليفة بسبب ارتفاع عدد الفارين، وتعتبر الثعابين وثعابين الأفعى وثعابين الذرة ثلاثة من أكثر الأنواع شيوعًا التى يجب الاحتفاظ بها، وهناك ثلاث ثعابين موطنها بريطانيا: الأفعى، وهو سام؛ ثعبان العشب، وهو غير ضار ويوجد بكثرة فى الحدائق؛ والثعبان الأملس.

ولكن وفقًا لصحيفةSunday Times ، هناك أيضًا حوالى 30 نوع من أفعى الفئران الأصلية فى أوروبا aescalupians، والتى يمكن أن تنمو بطول أكثر من ستة أقدام، وتعيش حاليًا فى شجيرات على طول قناة ريجنت فى لندن إنهم يعيشون على الفئران.

ويقول التقرير، إنه فى مايو من العام الماضى، كان مارك توماس، البالغ من العمر 46 عامًا، يسير على طول قناة ريجنت عندما خرجت إحدى الثعابين أمامه، وقال: "لقد كان أمامى ينزلق على طول مسار القناة".

وفى المقابل، لا أحد من العلماء متأكد من كيفية وصول ثعابين aescalupians إلى القناة، ولكن يبدو أن هناك نظرية واحدة مفادها أن ثمانية قد تم إطلاقها من معمل تم إغلاقه فى عام 1986.