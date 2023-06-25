كوريا الشمالية تعرب عن دعمها الكامل لروسيا فى التعامل مع التمرد الأخير

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أعربت كوريا الشمالية عن دعمها الكامل لروسيا فى التعامل مع ما تواجهه من تمرد أخير من مجموعة "فانجر".

وأكد نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل - خلال لقائه مع السفير الروسى لدى العاصمة الكورية الشمالية /بيونج يانج/ ألكسندر ماتسيجورا، حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /الأحد/ - اعتقاده الراسخ بأنه سيتم إخماد التمرد المسلح الأخير فى روسيا بنجاح.



وقال إيل إن جيش روسيا القوى وشعبها من شأنه بالتأكيد أن يتغلب على الصعوبات والتحديات ويخرج بانتصار تاريخى فى العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا.



وكان أفراد مسلحون روسيون من مجموعة فانجر قد انسحبوا بعد إحراز تقدم بمعظم الطريق إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري، ما خفف أخطر أزمة أمنية فى روسيا منذ عقود.