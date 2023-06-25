كم مرة يجب عليك فحص ضغط الدم.. نصائح لقياسه بدقة

كتبت إيناس البنا

ضغط الدم هو قوة الدم على جدران الشرايين، عندما تكون القوة أكبر من المعدل الطبيعي، وهو 130/80 ملم زئبق أو أعلى، يطلق عليها ارتفاع ضغط الدم.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إحدى الطرق التي يؤثر بها ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم على أجسامنا هي إجهاد القلب والأوعية الدموية ودفعها إلى العمل بجهد أكبر. يؤدي هذا الضغط إلى إتلاف الأنسجة في الشرايين تدريجيًا، ما قد يؤدي إلى حالات أخرى تتراوح من عدم انتظام ضربات القلب إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

ليس هناك من يعرف من يمكنه أو لا يمكنه أن يصاب بارتفاع ضغط الدم، وهذا هو سبب أهمية الفحوصات الطبية المنتظمة بما في ذلك قياس ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم الابتدائي مقابل ارتفاع ضغط الدم الثانوي

يمكن تصنيف ارتفاع ضغط الدم إلى جزأين هما ارتفاع ضغط الدم الأولي والثانوي، "بينما يتطور ارتفاع ضغط الدم الأساسي تدريجيًا بمرور الوقت دون سبب محدد ، فإن ارتفاع ضغط الدم الثانوي ناتج عن حالة كامنة وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم". السبب الأول ليس له سبب معروف ولكن بعض عوامل الخطر يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالحالة. وتشمل هذه:

التدخين

تاريخ العائلة

أسلوب حياة غير نشط

زيادة الوزن أو السمنة

نظام غذائي سيء

ضغط

يمكن أن يحدث ارتفاع ضغط الدم الثانوي بسبب العديد من الحالات الأساسية التي يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم الثانوي. وتشمل هذه:

مرض كلوي

مرض الغدة الكظرية

بفرط نشاط جارات الدرق

مرض الغدة الدرقية

شد الشريان الأورطي

توقف التنفس أثناء النوم

كم مرة يجب عليك فحص ضغط الدم؟



غالبًا ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"، هذا لأنه عادة لا تظهر عليه أعراض، وبالتالي، من المهم فحص ضغط الدم بانتظام.

المراقبة المنتظمة ضرورية لإدارة هذه الحالة الشائعة بشكل فعال ومنع المضاعفات، يُقاس ضغط الدم بالمليمترات الزئبقية (مم زئبق) ، ويُصنف إلى مستويات مختلفة، يعتبر ضغط الدم المثالي طبيعيًا عند 120/80 ملم زئبق أو أقل .

بالنسبة للبالغين، أوصى الطبيب بإجراء فحص لضغط الدم كل عامين على الأقل بدءًا من سن 18 عامًا، يجب على الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر، أو أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 39 عامًا والذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بارتفاع ضغط الدم ، التفكير في إجراء فحص ضغط الدم سنويا.

يُنصح بقراءات أكثر تكرارًا لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.

تتضمن عوامل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ما يلي:

عمر

العرق (مع انتشار أعلى بين الأفراد السود)

تاريخ العائلة

بدانة

عدم ممارسة الرياضة

تعاطي التبغ

الإفراط في تناول الملح

استهلاك الكحول

ضغط

بعض الحالات المزمنة مثل أمراض الكلى والسكري

نصح الطبيب بأن يتم قياس ضغط الدم للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاثة أعوام أو أكثر كجزء من فحوصاتهم السنوية، يتضمن الإجراء ارتداء الكفة على الذراع العارية أثناء الجلوس بشكل مستقيم مع دعم الظهر، والقدمين مسطحة على الأرض، والذراع مستريح على مستوى القلب، بعد الاسترخاء لمدة خمس دقائق تقريبًا ، يمكن إجراء القياس ".

كيف تتحقق بدقة من قراءة ضغط الدم؟



فيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتخاذها أثناء قياس ضغط الدم في المنزل:

ضع المطوق على ذراعك العاري، واجلس في وضع مستقيم مع دعم الظهر وقدمك مسطحة على الأرض، ثم ضع ذراعك على مستوى القلب.

تأكد من محاذاة الجزء السفلي من الحزام مع ثني الكوع.

خذ بضع دقائق للاسترخاء قبل البدء في القياس.

من خلال الالتزام بهذه الإرشادات ، يمكنك الحصول على قراءات ضغط دم أكثر موثوقية ، وتمكينك من مراقبة الآثار الصحية الخاصة بك من راحة منزلك".