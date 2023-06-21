طرق بسيطة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم

كتب – حسام الشقويرى

العيش بأسلوب حياة صحى يمكنك من الحفاظ على ضغط دمك فى نطاق صحى، والوقاية من ارتفاع ضغط الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفقا لما نشره موقع onlyhealth.

ونستعرض فى التقرير التالى بعض العادات الصحية التى تساعد فى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم..

تناول نظام غذائى صحى

اختر وجبات صحية وخيارات خفيفة لمساعدتك على تجنب ارتفاع ضغط الدم ومضاعفاته، تأكد من تناول الكثير من الفواكه والخضراوات الطازجة.

تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والألياف والبروتين وقليلة الملح (الصوديوم) والدهون المشبعة، وبالنسبة للعديد من الأشخاص يمكن أن يساعد إجراء هذه التغييرات الصحية في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم والحماية من أمراض القلب والسكتة الدماغية.

خطة الأكل DASH (الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم) هي خطة نظام غذائي صحي لها سجل مثبت في مساعدة الأشخاص على خفض ضغط الدم.

حافظ على نفسك بوزن صحى

تزيد زيادة الوزن أو السمنة من خطر إصابتك بارتفاع ضغط الدم، ولتحديد ما إذا كان وزنك في نطاق صحى، غالبًا ما يحسب الأطباء مؤشر كتلة الجسم (BMI)، ويستخدم الأطباء أحيانًا أيضًا قياسات الخصر والورك لتقييم دهون الجسم.

تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك حول طرق الوصول إلى وزن صحي، بما في ذلك اختيار الأطعمة الصحية وممارسة النشاط البدني بانتظام.

كن نشيطًا بدنيًا

يمكن أن يساعد النشاط البدني في الحفاظ على وزن صحي وخفض ضغط الدم، ويوصي الأطباء بأن يمارس البالغون ما لا يقل عن ساعتين و30 دقيقة من التمارين المعتدلة الشدة، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات، كل أسبوع، بنحو 30 دقيقة فى اليوم، 5 أيام في الأسبوع. يجب أن يمارس الأطفال والمراهقون ساعة من النشاط البدنى كل يوم.

لا تدخن

يرفع التدخين من ضغط الدم ويزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وسيقلل الإقلاع عن التدخين من خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن لطبيبك اقتراح طرق لمساعدتك على الإقلاع عن التدخين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم لصحتك العامة، والنوم الكافي جزء من الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، ويرتبط عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية.