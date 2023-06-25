اليوم السابع
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الأحد، 25 يونيو 2023 09:36 ص
أكرم القصاص
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"قوات أمن الطرق السعودية": لن يسمح بدخول مكة دون تصريح حج

الأحد، 25 يونيو 2023 09:32 ص
"قوات أمن الطرق السعودية": لن يسمح بدخول مكة دون تصريح حج حجاج بيت الله الحرام
أ ش أ

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أكد قائد المهام والتدخل السريع في القوات الخاصة بأمن الطرق بالمملكة العربية السعودية، العقيد محمد القرني اليوم الأحد إحكام السيطرة الأمنية على مداخل مكة المكرمة لعدم السماح بالحج من دون تصريح.


وقال العقيد القرني - في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية - "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين لأنظمة الحج، تعمل قوات أمن الطرق بالمملكة العربية السعودية على رفع مستوى السلامة المرورية لقوافل ضيوف الرحمن ".


وكانت المديرية العامة للجوازات في السعودية قد أعلنت أمس السبت وصول أكثر من 1.6 مليون شخص حتى يوم الجمعة الماضية، إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام


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