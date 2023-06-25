ضبط 600 ألف عبوة عصير داخل مصنع يُعيد تدوير العصائر منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز طنطا يقوم بإعادة تدوير العصائر منتهية الصلاحية، ووضع تواريخ إنتاج جديدة عليها، وتم التحفظ على 600 ألف عبوة عصائر.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق العامة، ووردت معلومات لوكيل وزارة التموين بوجود مصنع بدون ترخيص يقوم بإعادة تدوير العصائر منتهية الصلاحية وبيعها مرة أخرى، وتشكلت حملة مكبرة ضمت عادل كفافى مدير إدارة التجارة الداخلية وياسر مراد مدير إدارة تموين طنطا ومحمد شعبان مدير إدارة تموين مركز طنطا ومحمد الشيخ مدير الرقابة التموينية.

تم استهداف المصنع وعثر بداخله على 550 ألف عبوة عصائر معبأه بتواريخ جديده و50 ألف عبوة عصائر منتهية الصلاحية، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.