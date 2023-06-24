حملات مكثفة لمتابعة الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز بدمياط

دمياط معتز الشربيني

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط حملات متتالية لمتابعة تلك المنظومة استهدفت مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجارى عن تحرير 216 محضرا للمخالفين وذلك بعد رصد مخالفات تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة وعدم الإعلان عن مخازن و كذلك عدم الإعلان عن أسعار السلع والغاز وعدم وجود شهادات صحية ، فضلا عن رصد حالات غش تجارى وتعبئة مواد غذائية بأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية.

وفى سياق متصل، وخلال حملات أخرى استهدفت مدن فارسكور وعزبة البرج وكفر سعد تم رصد 66 مخالفة تم تحرير محاضر حيالها ، هذا إلى جانب ضبط 233 شيكارة دقيق مدعم بمخبزين خلال قيامهما بالتصرف بهم.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة التأهب بكافة الاجهزة للاستعداد لعيد الأضحى المبارك وتكثيف الحملات لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع او التلاعب بتلك المنظومة، وكذلك الاطمئنان على جودة السلع المعروضة.