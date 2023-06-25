صحة الدقهلية: بدء أيام التأمين الطبى لمصيف جمصة لمدة أسبوعين

وأفادت الدكتورة علياء أبو السعود، مدير منسق عام القوافل، أن مواعيد القافلة تبدأ من الـ 9 صباحا حتى الـ3 عصرا يوميا ولمدة أسبوعين بمنطقة السوق الكبير أمام شاطئ هدير.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتحت إشراف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة وبرعاية قطاع الطب العلاجي بالوزارة.