"الصيدلة" تنظم 3 دورات تدريبية حول التفتيش والتغذية العلاجية والأورام فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشى

نظمت إدارة الصيدلة التابعة ل مديرية الصحة بالدقهلية ، بالتنسيق مع إدارة التدريب 3 دورات تدريبية حول التغذية العلاجية والأورام والتفتيش الصيدلي الحكومي بإجمالي 120متدرب، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب، والدكتورة أشواق السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة.

تضمنت الدورة الأولى تدريب مفتشي الصيدلة الحكوميين الجدد، علي القوانين وطرق التفتيش، فضلا عن أساليب التخزين الجيد للأدوية والتموين الدوائي ومراقبة العهد وما يترتب عليه من متابعة طلب الأدوية من هيئة الشراء الموحد.

وقد قام بالتدريب مدير التفتيش الحكومي السابق بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الدكتورة مها إدريس، والدكتور محمود الليثي مدير إدارة التفتيش الحكومي بالادارة المركزية لشئون الصيدلة حاليا.

كما نظمت الإدارة فى إطار تعليمات وكيل الوزارة بالتوسع فى إنشاء قسام التغذية العلاجية والأورام بالمستشفيات التابعة للصحة دورتين حول دور الصيادلة فى التغذية العلاجية وبرامج علاج الأورام

اشتملت الدورتان التدريب علي وضع الخطـة العلاجية، ومراجعة الجرعات الدوائية، ومراقبة التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، والتثقيف الدوائي للمريض.

يأتي ذلك بناءا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، برفع كفاءة الكوادر الطبية.