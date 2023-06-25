سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الجغرافيا بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، حول امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا حيث سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه طلاب الشعبة الأدبية لسهولة امتحان مادة الجغرافيا ، بينما سادت حالة من الحزن خيمت على طلاب الشعبة العلمية لصعوبة امتحان مادة الكيمياء.

ويقول نهال ذيدان طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة الادبى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة الجغرافيا جاء اليوم سهل وفى مستوى الطالب المتوسط، عدا سؤال وحيد لكى يفرق بين الطالب المتوسط والمتميز.

ويضيف معاز حمدى طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة العلمى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة الكيمياء جاء فى منتهى الصعوبة حيث إجازة عدد من أسئلة الامتحان على صعوبة بالغه ولم نكن نتوقع أن يأتى الامتحان بتلك الصعوبة .

ويضيف أحمد وليد طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة العلمى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة الكيمياء اليوم كان فى مستوى الطالب المتوسط ،عدا بعض النقاط لكى تفرق بين الطالب المتوسط والمتميز.