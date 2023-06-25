اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 01:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الجغرافيا بالمنوفية

الأحد، 25 يونيو 2023 12:37 م
سعادة على وجوه طلاب الثانوية العامة لسهولة امتحان الجغرافيا بالمنوفية طلاب الثانوية العامة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، حول امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا حيث سيطرت حالة من الفرحة والسعادة على وجوه طلاب الشعبة الأدبية لسهولة امتحان مادة الجغرافيا ، بينما سادت حالة من الحزن خيمت على طلاب الشعبة العلمية لصعوبة امتحان مادة الكيمياء.
 
ويقول نهال ذيدان طالبة بالصف الثالث الثانوى شعبة الادبى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة الجغرافيا جاء اليوم سهل وفى مستوى الطالب المتوسط، عدا سؤال وحيد لكى يفرق بين الطالب المتوسط والمتميز.
 
ويضيف معاز حمدى طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة العلمى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة الكيمياء جاء فى منتهى الصعوبة حيث إجازة عدد من أسئلة الامتحان على صعوبة بالغه ولم نكن نتوقع أن يأتى الامتحان بتلك الصعوبة .
 
ويضيف أحمد وليد طالب بالصف الثالث الثانوى شعبة العلمى بمحافظة المنوفية، أن إمتحان مادة الكيمياء اليوم كان فى مستوى الطالب المتوسط ،عدا بعض النقاط لكى تفرق بين الطالب المتوسط والمتميز.
 
 

امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحان الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانويه العامه 2023

امتحانات الثانوية العامة

امتحان الجغرافيا

امتحان مادة الكيمياء

امتحان الثانويه العامه 2023

جدول امتحانات الثانويه العامه 2023

تسريب امتحانات جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

امتحان الثانويه العامه

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم السابع

أخبار الثانوية العامة اليوم السابع

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 pdf

الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

جدول امتحانات الثانوية العامة علمي علوم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي امتحانات الثانوية العامة pdf

الثانوية العامة امتحانات

اليوم السابع بلس

الثانويه العامه

أخبار الثانوية العامة الآن

بوابة الثانوية العامة

نماذج امتحانات الثانوية العامة

آخر أخبار الثانوية العامة 2023

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة اليوم

نماذج امتحانات الثانويه العامه

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

دعاء لطلاب الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة