طلاب ثانوية عامة بالإسكندرية بعد امتحانى الكيمياء والجغرافيا: "عيد سعيد علينا"

الإسكندرية -أحمد الزغبى

أشاد طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية بسهولة امتحان مادة الجغرافيا، حيث أكد طلاب مدرسة الانفوشى الثانوية بنين والتى يؤدى فيها طلاب الثانوية العامة الامتحانات، أن الأسئلة سهلة وفى مستوى الطالب المتوسط، حيث أكد مروان محمد أن امتحان مادة الجغرافيا سهل قائلا: ده مش امتحان تعبيرا عن بساطة الأسئلة ومستوى الامتحان بشكل عام وبصراحة دى كانت فرحة العيد ، كما أكد الطالب محمود رمضان سهولة امتحان الكيمياء ، عدا جزئيات بسيطة جدا تحتاج للتفكير والجهد ولكن مستوى الأسئلة بشكل عام سهل، حيث عبر الطالب أحمد محمد عن فرحته بسهولة الأسئلة، عيد سعيد علينا.

كان طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، ادوا اليوم الأحد، امتحان مادتى، الكيمياء للشعبة العلمية (العلوم والرياضيات)، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

وأعلنت الدكتورة نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت وكيل المديرية، أنه تم فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكل مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكل التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.

وعلى صعيد آخر، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الكيمياء مجموعها الكلى 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الجغرافيا، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة 46 سؤالًا.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من 12 يونيو الحالى، وحتى 13 يوليو المقبل، وتتم الاختبارات بأسئلة اختيارية وأخرى مقالية، تمثل 15% من درجات كل مادة.

واتخذت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لمنع الغش فى الامتحانات منها وقف التحويلات إلى مدارس بعينها ثم تركيب كاميرات مراقبة فى اللجان لرصد أى مخالفات قد تحدث، إضافة إلى وضع باركود فى كراسة الأسئلة لضبط أى طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة، كما تم تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكترونى بديوان الوزارة مهمته تتبع صفحات الغش لرصد أى تداول للأسئلة يتم، كما أكدت الوزارة أنه لا تسريب لأسئلة امتحانات الثانوية العامة.