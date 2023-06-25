رياضة كفر الشيخ تتابع التزام حمامات السباحة بعوامل الأمن والسلامة.. التفاصيل

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعدت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والمسئولة عن متابعة حمامات السباحة، تقريراً مفصلاً بالملاحظات عن مدى إلتزام الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها، للإطمئنان على الإلتزام بتطبيق الضوابط، وعوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتسليم الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية، الذى يشمل الشواطئ وحمامات السباحة، وتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها، للحفاظ على الصحة العامة للمترددين عليها، ووضع جميع التعليمات موضع التنفيذ بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وشدد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تطبيق كافة الضوابط والمعايير الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة "مصر بلا غرقى"، والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع تزايد المترددين على الأندية ومراكز الشباب فى استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية تزامناً مع العطلات و إرتفاع درجات الحرارة .

وأشار محروس، إلى أن اللجنة فى متابعتها لحمام السباحة بنادي سيدي سالم أفادت بأن حمام السباحة غير مطابق لأنشطة التدريب على السباحة وأوصت بعدم استخدامه لغير الغرض المخصص لأجله، كمنظر جمالى ونافورة فقط و أعدت تقارير بالملاحظات و تم إرسال صور من التقارير للجهة الإدارية المركزية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأرسلت تنبيهات مشددة للأندية، مشيراً إلى تنفيذ المديرية لتعليمات وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة.

وقام عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، بمتابعة حمام سباحة نادى سخا فى متابعة خاصة لتنفيذ عوامل الأمن والسلامة، مؤكداً أن اللجنة تشكلت من الدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية رئيساً، الدكتور محمد محروس العضو الفني، رضا عبد الغني عضو فني انشاءات، أسامه الطواب العضو القانوني، عبد الله السبكى عضو المراجعة الداخلية، وقد تابعت اللجنة تطبيق ضوابط ومعايير الكود المصري، ومبادرة مصر بلا غرقى بحمام سباحة نادي بيلا أيضاً ويستمر عمل اللجنة بشكل دوري للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ عوامل الأمن والسلامة بكافة حمامات السباحة فى الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة .

كما شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية، لأبناء القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وتستمر حتى 15 النشء والشباب بمركز شباب شنو برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مراكز التنمية الرياضية بالقرى التى لا تتوافر بها خدمات رياضية تهدف إلى تمكين أبناء القرى من الخدمات الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال مراكز الشباب الأقرب لممارسة بعض الألعاب الرياضية وذلك بمركز شباب شنو والمشروع يقدم بعض الألعاب الجماعية مثل "كرة القدم الخماسي، والكرة الطائرة، وبعض الألعاب الفردية مثل الكاراتيه وغيرها" من الألعاب الشعبية الهادفة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة، ورفع مستوى اللياقة البدنية.



رياضة كفر الشيخ تتابع إلتزام حمامات السباحة بعوامل الأمن والسلامة



لجنة تتابع حمامات السباحة بكفر الشيخ



متابعة حمامات السباحة