رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الترم الثانى لكلية الإعلام لعام 2022- 2023

وجاءت نسب النجاح بالمستويات الثلاث تفوق 90٪، حيث جاءت نسبة نجاح المستوى الأول 95٪ فيما جاءت نسبة نجاح المستوى الثاني 99٪ ، وجاءت نسبة نجاح المستوى الثالث 98٪.

كان الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، قد عقد الجلسة الشهرية لمجلس جامعة المنوفية برئاسته وعضوية الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج ونائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولجموع الشعب المصري وأبناء الجامعة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، كما قدم التهنئة بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيه الثورة الشعبية التى غيرت المسار إلى طريق التطور والتقدم والجمهورية الجديدة، متمنيا كل الخير والازدهار للدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية التى تسعى بكامل قوتها لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة لوضع مصر فى مكانتها اللائقة على خريطة العالم.