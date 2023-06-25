اليوم السابع
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رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية يشيد بمستوى الحج السياحي

الأحد، 25 يونيو 2023 05:24 م
رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية يشيد بمستوى الحج السياحي مقر بعثة الحج السياحي في مكة المكرمة
رسالة مكة المكرمة: محمد أسعد

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محمد-اسعد
 
زار اللواء علاء الأحمدي رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية، مقر بعثة الحج السياحي في مكة المكرمة للاطمئنان علي أحوال حجاج السياحة واستمع إلى سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي هذا العام، عن نشاط البعثة وما إذا كانت هناك أى معوقات تواجههم للعمل على تذليلها أو تواجه الحجاج المصريين.
 
وأكد رئيس بعثة الحج الرسمية، على ضرورة توفير جميع سبل الراحة لهم.
 
وأشاد رئيس بعثة الحج الرسمية المصرية بمستوى الحج الاقتصادي الذي تنفذه وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع غرفة شركات السياحة والخدمات التي يقدمها هذا المستوي للحجاج.
 
وقام رئيس البعثة الرسمية بتفقد مقر إقامة حجاج السياحة في فندق الشهداء واستمع إلى مقترحاتهم مؤكدا أن البعثة الرسمية جاءت لخدمة حجاج بيت الله الحرام من أبناء الشعب المصري، وأنهم يهتمون بتوفير جميع سبل الراحة لهم والحرص على عدم وجود اي مشكلات تواجههم وحلها على الفور.

وزارة السياحة والآثار

الحج والعمرة

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الكعبة المشرفة

البيت الحرام

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حج2030

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